Realizarán Gran Vigilia de Aniversario en la Plaza la Fe

Bajo el lema “Jesucristo, Tu Nombre Será Exaltado”, la comunidad cristiana de Nicaragua se prepara para celebrar una Gran Vigilia de Aniversarios el próximo 1 de mayo de 2026.

Vigilia cristiana en Plaza de la Fe

El evento conmemora los 23 años de fundación de la Iglesia Ríos de Agua Viva y el 33 aniversario de Radio Maranatha, dos pilares en la difusión del mensaje de fe en el país.

La actividad tendrá como escenario la emblemática Plaza de la Fe en Managua, iniciando a las 8:00 p.m.

La vigilia contará con una destacada cartelera musical internacional que incluye al salmista Alex Zurdo y su banda, al reconocido Grupo Barak, y al Pastor Moisés Duarte junto a la Banda Ríos de Agua Viva, quienes dirigirán los tiempos de alabanza y adoración durante la noche.

El mensaje central de la palabra de Dios estará a cargo del Pastor Paul Enenche, quien visita Nicaragua desde Nigeria, y del Pastor Omar Duarte, anfitrión del evento.

Se espera la asistencia de miles de familias de todo el país en una jornada de oración por la paz y la bendición de la nación.

La organización ha confirmado que la entrada es gratuita, permitiendo que todo el pueblo nicaragüense pueda participar en esta celebración de unidad y agradecimiento por las décadas de servicio ministerial de ambas instituciones.