Realizan jornada médica de ecocardiogramas dedicada a la semana del Adulto Mayor

Por Jhonny Martínez
Este sábado, en el Hospital Solidaridad llevó a cabo una jornada médica dedicada a la realización de ecocardiogramas, beneficiando a más de 100 adultos mayores del país.

El principal objetivo de la iniciativa es evaluar el estado funcional del corazón en personas de la tercera edad, como parte de las actividades enmarcadas en la Semana del Adulto Mayor, cuyo día central fue el primero de octubre.

La doctora Walkiria Rivera, directora médica del centro hospitalario, explicó que los pacientes fueron previamente citados y atendidos por especialistas en cardiología.

