Proyecto de saneamiento a beneficio de 12 mil 300 familias lleva un 17% de avance en Tipitapa

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, está ejecutando el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en la ciudad de Tipitapa.

La obra, que busca mejorar las condiciones de vida de unas 12 mil 300 familias, lleva un avance del 17%.

El proyecto, financiado por el gobierno y con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), incluye la instalación de 85 kilómetros de tuberías y la construcción de 1,346 manjoles y una planta de aguas residuales.

Se espera que las obras finalicen en 2026, contribuyendo al saneamiento ambiental de la ciudad y de la ribera sur del Lago Xolotlán.