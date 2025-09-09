type here...
Buscar
34.7 C
Managua
martes, septiembre 9, 2025
Nicaragua

Proyecto de saneamiento a beneficio de 12 mil 300 familias lleva un 17% de avance en Tipitapa

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, está ejecutando el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en la ciudad de Tipitapa.

La obra, que busca mejorar las condiciones de vida de unas 12 mil 300 familias, lleva un avance del 17%.

El proyecto, financiado por el gobierno y con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), incluye la instalación de 85 kilómetros de tuberías y la construcción de 1,346 manjoles y una planta de aguas residuales.

Se espera que las obras finalicen en 2026, contribuyendo al saneamiento ambiental de la ciudad y de la ribera sur del Lago Xolotlán.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456