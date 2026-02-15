Programa Vocación Productiva inicia capacitación para más de 56 mil estudiantes rurales

En un ambiente lleno de alegría, estudiantes y maestros de la modalidad de Secundaria a Distancia en el Campo, en coordinación con INATEC y el Ministerio de Educación, dieron inicio al ciclo de capacitación del Programa Nacional «Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida» en todo el país.

Programa nacional capacita a estudiantes del campo en Nicaragua

Este año, se atenderán a 56,595 estudiantes de Secundaria a Distancia en el Campo, aportando a fortalecer su participación, así como desarrollar conocimientos y habilidades para la vida.

El programa promueve en los estudiantes prácticas sostenibles para aprender a cuidar los recursos naturales y proteger el suelo. Además, fomenta la identidad y pertenencia al desarrollar el amor y el compromiso con el campo y su entorno productivo.

La iniciativa también impulsa el uso de tecnología en el campo mediante la aplicación de nuevas técnicas que mejoren la producción y contribuyan a la economía familiar de las comunidades rurales nicaragüenses.

Este programa forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación «Bendiciones y Victorias», que busca fortalecer la formación técnica de los jóvenes del campo y prepararlos para insertarse en el mercado laboral con competencias prácticas que respondan a las necesidades productivas del país.