Programa «Luz y Verdad» capacitará a 30,000 jóvenes y adultos nicaragüenses

Entre el 9 y 13 de febrero se realizó el lanzamiento del Programa Educativo Luz y Verdad ¡Aprender para Prosperar!, dirigido a 30,000 jóvenes y adultos en alfabetización y educación de adultos. Los participantes se capacitarán en cursos técnicos para el trabajo y la vida, fortaleciendo sus habilidades laborales.

Programa Luz y Verdad capacitará a 30,000 nicaragüenses

También se desarrollaron actividades de reflexión y aprendizaje sobre el aprovechamiento y uso responsable del internet y herramientas digitales durante la semana de lanzamiento del programa educativo.

Desde centros educativos, técnicos y universidades, se impulsan acciones educativas que fortalecen la convivencia, los valores y la cultura de paz a través de festivales «Amor en grande» y encuentros deportivos.

Nicaragua lanza programa educativo para 30 mil adultos

Las actividades promueven el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y hábitos saludables en estudiantes de todas las modalidades.

El programa forma parte de la consolidación de valores y aprendizajes para la vida como propósito de la Estrategia de Educación en todas sus modalidades «Bendiciones y Victorias», que busca fortalecer la formación integral de la población nicaragüense a través de la educación técnica y el desarrollo de competencias para el empleo y el emprendimiento.