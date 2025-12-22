Programa Calles Para el Pueblo alcanza un 95% de avance

Con la pavimentación de 74 cuadras con concreto hidráulico, en la urbanización Caminos del Río, ubicada en la zona oriental de la ciudad de Managua, el Programa Calles para el Pueblo alcanza el 95% de la meta de éste año 2025.

Caminos del Río alcanza 95% en Calles para el Pueblo

Esta obra vial le brinda mejores condiciones de vida, de manera directa a mil 908 familias, quienes recibieron sus nuevas calles, en un ambiente de convivencia y unidad.

La pavimentación en la urbanización Caminos del Río, mejora el tránsito vehicular y peatonal, y contribuye a reducir el polvo, el lodo y los riesgos durante la temporada lluviosa.

