Productores de Río San Juan y el INTA evalúan avances en mejora del maíz criollo

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó los resultados preliminares del proceso de conservación y mejoramiento de variedades de maíz criollo en el departamento de Río San Juan.

INTA mejora maíz criollo para un futuro sostenible

La actividad tuvo lugar en la Finca de Tecnologías Agropecuarias «Héroes de la Policía Nacional – San Miguelito», con la participación protagónica de productores locales.

El proceso de mejora se enfoca en fortalecer el cultivo ante los desafíos climáticos del trópico húmedo.

Entre los avances presentados destacan una mayor cobertura de la mazorca para evitar la pudrición causada por el exceso de humedad y las variedades evaluadas muestran una notable tolerancia al tizón (o quema) y al achaparramiento, enfermedades que históricamente reducen los rendimientos en la zona.

El objetivo final de este esfuerzo científico y comunitario es la obtención de una variedad que alcance rendimientos potenciales de 40 quintales por manzana.

Además del incremento productivo, el INTA prioriza que el grano conserve el sabor, olor y color característicos de las variedades criollas, los cuales son altamente valorados para el consumo local y familiar.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de las instituciones del Sistema de Producción por garantizar la seguridad alimentaria a través de la innovación tecnológica adaptada a las realidades de los productores de Río San Juan.

