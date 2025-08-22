type here...
viernes, agosto 22, 2025
Nicaragua

Precios de combustible y el gas licuado continuarán estables en Nicaragua en la próxima semana

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Entre el domingo 24 y el sábado 30 de agosto de 2025, los precios de las gasolinas, el diesel y el gas licuado en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, no tendrán ninguna variación.

La disposición del gobierno de Nicaragua fue leída esta tarde por el licenciado José Antonio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

El licenciado Castañeda recordó que esta medida es orientada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo en apoyo a las familias y para proteger la economía nacional.

