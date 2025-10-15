Portuaria atendió 79 mil toneladas métricas de carga en la semana reciente

La Empresa Portuaria Nacional (EPN), en la semana del 6 al 12 de octubre, recibió 10 buques internacionales, entre ellos, 5 buques con materiales escolares, productos alimenticios y muebles procedentes de China.

EPN recibe 10 buques y 53 000 turistas en sus puertos

Carlos Aburto, gerente general de la portuaria, destacó que en total se atendió 79 mil toneladas de carga de exportación e importación, entre los productores que ingresaron al país, trigo, repuestos automotrices, tela, y vehículos.

Mientras que los productos de exportación, resaltan: productos médicos, ropa confeccionada en zona franca y carne de res, entre otros. Y los puertos turísticos recibieron a más de 53 mil turistas.

En el Puerto Salvador Allende, llegaron casi 30 mil visitantes nacionales e internacionales, quienes disfrutaron en el Parque de la Alegría, en la pista Go Karts, la Isla del Amor, y de las actividades culturales y artísticas que se ofrece día a día.



