Portuaria atendió 79 mil toneladas métricas de carga en la semana reciente

Por Arlen Hernandez
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La Empresa Portuaria Nacional (EPN), en la semana del 6 al 12 de octubre, recibió 10 buques internacionales, entre ellos, 5 buques con materiales escolares, productos alimenticios y muebles procedentes de China.

EPN recibe 10 buques y 53 000 turistas en sus puertos
EPN recibe 10 buques y 53 000 turistas en sus puertos

Carlos Aburto, gerente general de la portuaria, destacó que en total se atendió 79 mil toneladas de carga de exportación e importación, entre los productores que ingresaron al país, trigo, repuestos automotrices, tela, y vehículos.

Mientras que los productos de exportación, resaltan: productos médicos, ropa confeccionada en zona franca y carne de res, entre otros. Y los puertos turísticos recibieron a más de 53 mil turistas.

En el Puerto Salvador Allende, llegaron casi 30 mil visitantes nacionales e internacionales, quienes disfrutaron en el Parque de la Alegría, en la pista Go Karts, la Isla del Amor, y de las actividades culturales y artísticas que se ofrece día a día.

Puede ser una imagen de el canal de Panamá y texto que dice "PUERTO CORINTO 4 BUQUES TANQUEROS EPN EPNEMPRESA EMPRESA_ PORTUARIA NACIONAL NICARAGUA ドーソュ SE IMPORTARON MYNHDEDTT NROSBT SE EXPORTARON 7,842 TM DE DIÉSEL. 9,420 tM DE GASOLINA. 1,620 TM DE ACIDO GRASO DE PALMA. TOTAL CARGA LÍQUIDA 18,882 TM"