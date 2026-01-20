Policía Nacional reporta 1,180 colisiones y menos lesionados en la última semana

La Policía Nacional presentó este martes el reporte semanal de accidentabilidad vial correspondiente al periodo del lunes 12 al domingo 18 de enero de 2026, destacando una tendencia a la baja en la peligrosidad de los percances en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el informe oficial, entre el 1 y el 18 de enero se registró una disminución de 40 personas lesionadas respecto al mismo periodo de 2025, lo que refleja un impacto positivo en las campañas de prevención vial.

Durante la última semana se contabilizaron 1,180 colisiones, las cuales dejaron un saldo de 28 personas lesionadas.

Los departamentos con mayor incidencia de accidentes fueron: Managua con 783 casos; León y Chinandega, con 46 cada uno; Masaya, con 45 y Estelí, con 42 casos.

En cuanto a los vehículos involucrados, las motocicletas encabezan la lista con 360 incidentes, seguidas por automóviles, con 275; camionetas, 260, y camiones, 118.

Entre las acciones para prevenir los accidentes de tránsito se realizó la regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios del país.

Además, se requisaron 12 mil 712 vehículos, se efectuaron 10 mil 323 pruebas de alcoholemia, 212 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia, 48 conductores fueron apresados por manejar borrachos y se suspendieron 689 licencias por diversas infracciones a las leyes de tránsito.

En preparación para el ciclo lectivo, las autoridades, en coordinación con el IRTRAMMA y las alcaldías, realizan la inspección mecánica de unidades de transporte escolar y capacitan a conductores y ayudantes en seguridad vial.

Asimismo, se mantiene la vigilancia en 74 tramos de carretera priorizados mediante el uso de alcoholímetros y radares de velocidad para prevenir tragedias.

