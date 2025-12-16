Bajo el lema «Hacia Nuevas Victorias», la Policía Nacional celebró la XIV Graduación de Técnicos del Centro de Formación de Jóvenes, entregando certificados a 175 graduados, entre ellos 47 mujeres y 128 varones.

Policía Nacional gradúa a 175 nuevos técnicos en el Centro de Formación de Jóvenes

El Comisionado General Mauricio Lenín Soza, Inspector General de la Policía, transmitió el saludo de la Jefatura Suprema, encabezada por el Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, destacando que este programa es parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana que promueve la formación técnica y la reinserción social.

Los jóvenes concluyeron cursos en Mecánica, Panadería, Inglés, Electrónica, Computación, Electricidad, Belleza y Diseño.

Gracias al apoyo de 26 empresas, 42 estudiantes realizaron pasantías y 85 egresados ya se han insertado al sistema educativo formal o al ambiente laboral.

Se reconoció como primeros expedientes a Gloria Membreño, Absalón López, Jackson Enríquez y Estrella Zelaya.

Desde su fundación, este centro ha transformado la vida de 2,115 jóvenes, brindándoles herramientas para enfrentar el futuro con determinación y contribuir al desarrollo de Nicaragua.

