Nicaragua

Plan Interinstitucional moviliza a miles para frenar incendios

Por Marjourie Robleto
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El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó el lanzamiento del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Agroforestales y de Malezas 2026.

Lanzamiento del Plan de Prevención de Incendios
Lanzamiento del Plan de Prevención de Incendios

Este evento se realizó de manera simultánea en Carazo, Estelí, Granada, Nueva Segovia, Nueva Guinea, en el Caribe Sur y el Triángulo Minero, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

A través del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios forestales está previsto la restauración de Mil 40 hectáreas afectadas por incendios en años anteriores y el despliegue de 106 brigadas comunitarias organizadas para la atención de emergencias ambientales, a las que se dotó de herramientas y equipos.

En estas actividades participaron más de mil 660 personas, entre Bomberos de Nicaragua, SINAPRED, Policía Nacional, Cruz Blanca, brigadas comunitarias y la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.