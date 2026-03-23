Plan Interinstitucional moviliza a miles para frenar incendios

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó el lanzamiento del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Agroforestales y de Malezas 2026.

Lanzamiento del Plan de Prevención de Incendios

Este evento se realizó de manera simultánea en Carazo, Estelí, Granada, Nueva Segovia, Nueva Guinea, en el Caribe Sur y el Triángulo Minero, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

A través del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios forestales está previsto la restauración de Mil 40 hectáreas afectadas por incendios en años anteriores y el despliegue de 106 brigadas comunitarias organizadas para la atención de emergencias ambientales, a las que se dotó de herramientas y equipos.

En estas actividades participaron más de mil 660 personas, entre Bomberos de Nicaragua, SINAPRED, Policía Nacional, Cruz Blanca, brigadas comunitarias y la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.

