Un importante encuentro se llevó a cabo la mañana de este jueves en el Recinto Universitario Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua.

La sesión de trabajo reunió a documentalistas y cineastas del Grupo RT de la Federación de Rusia con Jóvenes Estudiantes de las Universidades del Pueblo Presidente.

En el evento también participaron compañeros de la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio.

Este encuentro de colaboración busca que los periodistas de Rusia y los comunicadores sandinistas de Nicaragua continúen avanzando juntos en el fortalecimiento de capacidades en el trabajo comunicacional.

El objetivo central es la Defensa de la Verdad Verdadera, la Defensa de la Patria y la Defensa de la Paz.