Parque Nacional Volcán Masaya recibe más de 43 mil visitantes en primer trimestre del 2026

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que, entre los meses de enero y marzo de 2026, un total de 43,818 turistas, tanto nacionales como extranjeros, visitaron el Parque Nacional Volcán Masaya.

MARENA informa que durante los meses de enero a marzo se ha registrado la visita de 43,818 turistas

Esta cifra representa un crecimiento notable en la afluencia de visitantes en comparación con el mismo periodo del año 2025, consolidando al sitio como uno de los destinos más emblemáticos del país.

Este incremento es el resultado directo de las mejoras en la infraestructura ecoturística, que incluyen la instalación de rotulación interactiva e informativa en puntos estratégicos.

Estas herramientas facilitan la orientación de las familias y promueven actividades clave como el senderismo guiado, el avistamiento de aves y la observación de la incandescencia en el cráter Santiago, además de ofrecer espacios renovados para la recreación y la interpretación geológica.

El posicionamiento del Parque Nacional Volcán Masaya a nivel internacional continúa en ascenso, proyectando la riqueza volcánica y la biodiversidad de la región como un pilar fundamental del desarrollo ecoturístico nacional.



