Este domingo, en un acto emotivo y cargado de simbolismo, Palestina celebró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino bajo el potente lema «El Estado de Palestina llegará pronto».

Reconocimiento al pueblo y gobierno de Nicaragua

El mausoleo del líder histórico Yasser Arafat en Ramala fue testigo de este significativo encuentro, organizado conjuntamente por la Fundación Mártir Yasser Arafat, el movimiento «Fatah», la Universidad Abierta de Al-Quds y la Comisión de Resistencia al Muro, reuniendo a ministros, diplomáticos internacionales y miembros de la sociedad civil.

El presidente de la Campaña Académica Internacional contra la Ocupación y el Apartheid, Ramzi Odeh, reveló que durante este año se han movilizado «más de 15 campañas en Europa, Estados Unidos y América Latina».

En paralelo, Rawhi Fattouh, representando al presidente Mahmoud Abbas, subrayó que esta conmemoración anual «es un mensaje humano y moral que reafirma la justicia de la causa palestina y los derechos inalienables de nuestro pueblo», especialmente el derecho a la autodeterminación.

Compañero Rawhi Fattouh

El momento culminante llegó con la entrega de reconocimientos a las naciones que mantienen solidaridad inquebrantable con Palestina.

En una escena que reflejó el constante respaldo diplomático, el embajador nicaragüense Gadiel Arce Mairena recibió la distinción en nombre de «nuestro heroico pueblo y Gobierno de Nicaragua, liderados por los compañeros Daniel Ortega y Rosario Murillo». Venezuela, Rusia y China también recibieron honores, demostrando el apoyo internacional a una Palestina libre.

Reconocimiento al pueblo y el gobierno de Venezuela