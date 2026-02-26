Otorgan Orden de Independencia Cultural Rubén Dario, a 8 personalidades del país

La Copresidencia de la República Rosario Murillo Zambrana, otorgó este jueves la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, a ocho personalidades del país, seis de las cuales de manera póstuma.

Las órdenes serán entregadas la tarde del jueves en una sesión especial de la Asamblea Nacional, dedicada a los protagonistas de la Insurrección de Monimbó y a los Héroes de Los Sabogales, asesinados por la Dictadura Somocista el 26 de febrero de 1978.

** Doctor Enrique Peña Hernández (7 de junio de 1922 – 19 de noviembre de 2018) en reconocimiento a su invaluable aporte al rescate y preservación de la cultura popular, así como a la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones mediante su destacada labor en la educación nicaragüense.

Fue un ciudadano notable y humanista; destacado académico, abogado, historiador, lexicógrafo y folclorista nicaragüense. Se desempeñó como extraordinario catedrático en la Facultad de Derecho de importantes universidades nacionales y como presidente del Tribunal de Apelaciones de Masaya.

Fue miembro de la Real Academia Española desde 1961, de la Academia Nicaragüense de la Lengua y vicepresidente del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Autor de relevantes obras sobre el folclore nicaragüense y de textos educativos, entre las que destacan “Panorama Masayense”, una obra de colección dedicada a la historia y cultura de la ciudad de Masaya; “Castellano básico” (I, II y III cursos), una serie de textos educativos para la enseñanza del idioma español en diferentes niveles escolares; y “Folclore en Nicaragua”, expresando su visión del folclore como una “ciencia de gran raigambre”.

Dedicó su vida al estudio del folclore nacional y las tradiciones populares, aportando al rescate de las expresiones de nuestra cultura popular, contribuyendo a la enseñanza del español como lexicógrafo y profesor de varias generaciones en Institutos de Secundaria.

** Ingeniero Orlando Noguera Vega (3 de diciembre de 1949 – 1 de junio de 2000), incansable político, revolucionario, promotor social y cultural. Fue un hombre trabajador, dinámico, amante de la cultura de Masaya, quien expresó: “Si Nicaragua es mi cuerpo, Masaya es mi corazón”.

Noguera Vega asumió la Alcaldía de la ciudad de Masaya durante 15 años, en los que dedicó todo su empeño, esfuerzo y amor a las Familias de Masaya.

Se le recuerda especialmente por su comportamiento heroico, cumpliendo con alegría las tareas de defensa de nuestra identidad, nuestra cultura y la paz durante el fallido Golpe de Estado del somocismo entre abril y julio de 2018.

** Maestro Juan Rodolfo Delgado Romero (fallecido el 2 de junio de 2000), para honrar sus méritos y su amor profundo al pueblo nicaragüense.

Militante sandinista, maestro, científico social, y experto en estudios sociológicos, económicos y culturales, Delgado Romero sirvió con amor, dedicación y entrega a nuestra Nicaragua con la elevada dignidad propia de un revolucionario y evolucionario ejemplar.

A lo largo de su fructífera y generosa vida cumplió con todas las expectativas y tareas de un abnegado y resuelto combatiente, que nunca vaciló en el trabajo para el análisis permanente de la evolución de la reconciliación y el bien común.

Su esposa, Ángela Esperanza Meza Mendoza y sus hijos, Mauricio José Delgado Meza, Juan Rodolfo Delgado Meza, Mario Javier Delgado Meza y Gabriela Lucía Delgado Meza, le acompañaron permanentemente y consolidaron una digna y orgullosa familia sandinista con ideales y valores de lucha permanente por la paz y el bienestar de todos.

** Indiana Robleto Abaunza (1944 – 18 de septiembre de 2021), en reconocimiento a su invaluable aporte al rescate, preservación y promoción de la identidad cultural del pueblo nicaragüense.

Fue una destacada maestra de educación primaria y secundaria, así como distinguida artista plástica de la ciudad de Masaya, cuya labor representó un valioso esfuerzo por rescatar, conservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible de la comunidad indígena de Monimbó, fomentando el sentido de pertenencia y orgullo en las nuevas generaciones.

Contribuyó significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural nicaragüense mediante su iniciativa y gestión para la creación del Museo Comunitario Etnográfico de Monimbó, promoviendo la preservación de la memoria histórica, las tradiciones y las expresiones artísticas del pueblo de Masaya.

Deja un legado que recoge la vivencia y el quehacer diario de la vida en comunidad del pueblo indígena de Monimbó, reflejado en su obra escultórica y pictórica, plasmada en trabajos artísticos realizados con sensibilidad, identidad y profundo amor por sus raíces, como digna representante de la capital del folclor nicaragüense.

** Carmen Toribio (16 de julio de 1892 – 1 de diciembre de 1994) y Martha Cecilia Toribio, en reconocimiento a sus invaluables contribuciones a la preservación del legado cultural y al impulso permanente de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo.

Carmen y Martha Cecilia Toribio, destacadas mujeres folcloristas y tayacanas inclaudicables, herederas de valores y saberes tradicionalistas transmitidos por sus ancestros, los cuales han preservado y difundido a lo largo de sus vidas; originarias del barrio indígena de Monimbó, municipio de Masaya, quienes han promocionado, fortalecido y dado continuidad a las tradiciones folclóricas y religiosas del pueblo de Masaya.

Mujeres de profundas raíces cristianas, socialistas, solidarias y sandinistas, siempre al lado de su pueblo, participando cada una en su momento, activamente en festividades religiosas y populares, siendo destacadas promotoras de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; y por su labor en la organización y continuidad del tradicional Torovenado “El Malinche”, así como por su participación activa en mayordomías y celebraciones patronales en honor a San Jerónimo, constituyendo su trayectoria un invaluable aporte al patrimonio cultural intangible de Nicaragua.

Tanto el legado de Carmen Toribio, como la trayectoria de Martha Cecilia Toribio representan un firme compromiso con el desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la cultura nicaragüense, contribuyendo de manera significativa a la preservación de nuestras tradiciones, identidad y valores culturales, dejando un impacto positivo y duradero en la comunidad.

** Luis “Gigi” Varese Scotto (Lima 1946 – 18 de febrero de 2026), un luchador, intelectual y escritor comprometido durante toda su vida con la lucha por la liberación del pueblo nicaragüense, por su amor y entrega desde las distintas trincheras de lucha; por la constancia y lealtad con que defendió los Ideales de la Revolución Popular Sandinista, aportando su especial claridad sobre las complejidades que atraviesa la humanidad hoy en día.

Dedicó su vida a luchar por la liberación de Nuestra América Caribeña, compañero de luchas y victorias.

Fue un combatiente internacionalista, revolucionario hábil, capitán del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y al mismo tiempo, un gran poeta, que en el calor de la lucha de liberación escribió versos cargados de la imperiosa realidad.

** Doctor Julio Briceño Dávila, médico de generaciones y combatiente de la liberación de Nuestra América y Caribeña.

Sobreviviente de la masacre del 23 de julio de 1959 en la Ciudad de León, cuando la Guardia Nacional Somocista agredió una marcha de estudiantes de la UNAN, asesinando a 4 e hiriendo a más de 60 estudiantes.

Luchador y defensor de la causa sandinista y antiimperialista, médico humanista, revolucionario comprometido y defensor de la justicia social, con un aporte significativo tanto en la medicina como en la historia política de Nicaragua.

Fue el primer nicaragüense graduado de la Universidad Amistad de Los Pueblos “Patricio Lumumba”, con honores Mención de Honor Estrella Roja de “Otlichnik” en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1967, en la Primera Promoción de la Facultad de Medicina.

** Moisés Absalón Pastora, comunicador, científico social, patriota nicaragüense. Se ha destacado en la defensa de las victorias del pueblo, de la verdad y de la paz. Ha brindado un gran aporte a la sociedad nicaragüense, a través de su trabajo incansable como periodista en sus más de 40 años de trayectoria en radio y televisión.

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