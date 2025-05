Ofelia María Villalobos es nombrada nueva Ministra de Salud en Nicaragua

El Copresidente Comandante Daniel Ortega ha nombrado como Ministra de Salud a la compañera Ofelia María Villalobos Bravo, un reconocimiento más a la fuerza y valor de la mujer nicaragüense en la Revolución Popular Sandinista, anunció la Copresidenta Compañera Rosario Murillo.

“Nuestro Comandante Daniel ha enviado y ha acordado, y se publicará en la Gaceta el nombramiento de la compañera Ofelia María Villalobos Bravo, como Ministra de Salud. Más ministras mujeres que en el mundo entero, eso es equidad real y práctica de género, reconocimiento de las cualidades, reconocimientos de los merecimientos, de los méritos, reconocimiento del derecho que tenemos las mujeres nicaragüenses a protagonizar, en todos los campos, se ha declarado a Nicaragua como el país que tiene más mujeres ministras en el mundo y ocupamos el tercer lugar en el mundo también en relación a otros países europeos y africanos, Ruanda, en el parlamento, mujeres en el parlamento”, destacó.

Señaló la Compañera Rosario Murillo, que en el caso de las ministras, Nicaragua lidera y después están las naciones europeas.

“Y a nosotros no nos llena solo de orgullo, sino que sabemos que valemos, nos consta que valemos y no es más que el reconocimiento a ese valor, pero ese reconocimiento quién lo da, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, no lo da las Naciones Unidas que solamente están reflejando una realidad, lo da este gobierno del pueblo y de las mujeres, y de las familias y de la Juventud Presidente, este gobierno da ese protagonismo, asegura ese protagonismo que no nos regalan que merecemos las mujeres nicaragüenses”, indicó.

Añadió que gracias a Dios, Nicaragua vive estos tiempos de dignidad, de orgullo nacional y de reconocimiento de que es el Pueblo Presidente, «que somos las mujeres, que es la juventud, que somos las familias quienes tenemos en nuestra Nicaragua Bendita, Digna, Soberana y Siempre Libre el protagonismo y el poder para enrumbar y seguir enrumbando a la patria nuestra y a la patria amada, allá adelante donde no habrá pobreza».

“Todos los días luchamos para combatir la pobreza y para garantizar que las familias nicaragüenses vivan, vivamos con bienestar”, puntualizó.