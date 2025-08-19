Nuevos desvíos previo a construcción de nuevo paso a desnivel en carretera Sur

La alcaldía de Managua, habilitará entre finales de agosto y mediados de septiembre, una nueva vía alterna en el kilómetro 9.5 de la carretera Vieja a León, para los conductores que circulen de occidente hacía Managua y viceversa.

En el kilómetro 9, propiamente en el Cementerio de Nejapa, la Alcaldía empezó a instalar las señalizaciones como ruta alternativa debido a la construcción de un paso a desnivel y una rotonda que unirán la Carretera Vieja a León con la Carretera Sur.

El desvío se extiende unos dos kilómetros hacia el norte, pasando por los barrios María Mora, Villa Ferrufino y El Divino Pastor.

El 29 de octubre del año pasado, la alcaldesa de Managua, compañera Reyna Rueda, anunció la construcción de esta importante obra que permitirá descongestionar el flujo vehicular que circula por esa zona del país.

En este 2025, en Managua se esperan ejecutar 513 proyectos con un presupuesto de alrededor de 11 mil 900 millones de córdobas; dijo la compañera Rueda.