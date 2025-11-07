Nicaragua y RT en Español fortalecen cooperación comunicacional en Moscú

Una delegación nicaragüense de comunicadores sandinistas, encabezada por el compañero Maurice Ortega Murillo, sostuvo un fraterno intercambio de experiencias con sus homólogos de RT en Español en la sede central del canal en Moscú, ayer jueves 6 de noviembre.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación y colaboración en materia comunicacional entre ambos equipos.

La delegación realizó un recorrido por los estudios del canal, intercambiando conocimientos y prácticas enfocadas en la «promoción de las verdades verdaderas, y de la Paz en la humanidad».

Durante el intercambio, Maurice Ortega Murillo transmitió los saludos y el cariño de los Co-presidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, al Presidente de la Federación de Rusia, Hermano Vladimir Putin, a su Pueblo Heroico y a todos los comunicadores de RT en Español.

El mensaje destacó el agradecimiento por la «permanente lucha en defensa de la verdad y la paz global» que promueve el medio ruso, reafirmando los lazos de hermandad y la colaboración estratégica en el ámbito mediático.