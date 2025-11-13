Nicaragua y Roma fortalecen lazos culturales con enfoque en Rubén Darío
La Embajadora de Nicaragua en Italia, compañera Mónica Robelo, se reunió con Massimiliano Smeriglio, Asesor para la Cultura de Roma Capital, para abordar iniciativas que fortalezcan los lazos culturales entre Nicaragua y la Ciudad Eterna.
El encuentro se enmarca en la Diplomacia Cultural impulsada por el Gobierno nicaragüense, que busca proyectar la identidad, la historia y los valores del pueblo a nivel internacional.
Durante el diálogo, se intercambiaron propuestas para promover el arte, la literatura y el patrimonio cultural de Nicaragua en Italia.
Una de las iniciativas clave destacadas fue la organización de actividades conmemorativas en 2026 por el 110 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Poeta Rubén Darío, figura universal del modernismo literario.
La Embajadora Robelo subrayó que, bajo la dirección de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, la cultura es un eje fundamental de Identidad, Soberanía y Paz, y que la obra de Darío es un referente de creatividad capaz de unir a los pueblos.
Por su parte, Massimiliano Smeriglio, quien actualmente se desempeña como Asesor para la Cultura de Roma Capital y cuenta con una destacada trayectoria en cultura y educación en el Parlamento Europeo, expresó su disposición a estrechar lazos con Nicaragua, mediante iniciativas que difundan tanto la obra de Rubén Darío como la creación artística contemporánea al público romano.