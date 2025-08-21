Nicaragua y empresa china COFCO fortalecen cooperación comercial agrícola

La Embajada de Nicaragua en Beijing sostuvo una reunión con representantes de COFCO Group, la empresa de agronegocios más importante de China, con el objetivo de fortalecer la cooperación comercial entre ambos países.

Fortaleciendo la cooperación comercial entre Nicaragua y China

La delegación nicaragüense, encabezada por el Embajador Ramiro Cruz, transmitió los saludos del pueblo y gobierno de Nicaragua y destacó la tradición agrícola del país y su amplia oferta exportable.

Por su parte, los representantes de COFCO Group, incluyendo a Zhu Laibin, Zhao Qi y Guo Junping, reiteraron su voluntad de ampliar y consolidar la cooperación mutuamente beneficiosa.

También expresaron su satisfacción por la calidad de los productos nicaragüenses que ya ingresaron al mercado chino, como el azúcar, la carne bovina y la langosta.

Ambas partes se comprometieron a mantener una comunicación fluida para explorar nuevas oportunidades de cooperación en productos como granos, frutas frescas, frijoles, ajonjolí y maní.

