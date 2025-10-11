Nicaragua y Cuba fortalecen cooperación militar

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo a la República de Cuba, suscribió con el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, un Convenio en materia de Defensa, Seguridad y Cooperación Técnico- Militar, que permitirá fortalecer las capacidades de defensa de ambas naciones.

La firma de este Convenio expresa las sólidas relaciones de hermandad que unen al Ejército de Nicaragua con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, instituciones militares que coadyuvan desde sus propias capacidades a la seguridad y estabilidad de ambos pueblos.

Durante el encuentro fraterno, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, le fue impuesta la Orden “Playa Girón” por parte del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, en reconocimiento a sus valiosos aportes en el fortalecimiento de las históricas y estrechas relaciones de hermandad entre Cuba y Nicaragua.

Además, a su fructífera labor como Jefe militar y sus esfuerzos extraordinarios en defensa de la Paz, así como la consolidación de la cooperación militar entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba