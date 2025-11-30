Nicaragua y Cuba celebran herencia garífuna en La Habana

La Embajada de Nicaragua en Cuba y el Museo Casa de África conmemoraron el Día de la Cultura Garífuna, reconocida como Patrimonio Cultural, Oral e Inmaterial de la Humanidad. Bajo el título «Wamá Luagu Garínagu» (Nuestra Herencia Garífuna), el evento mostró la cosmovisión ancestral que enriquece la multiculturalidad nicaragüense y caribeña.

Tambores ancestrales suenan en Cuba por patrimonio vivo de Nicaragua

Alberto Granados, director del museo, dio la bienvenida a un público que incluyó cuerpo diplomático de Centroamérica, África y el Caribe, comunidad nicaragüense residente en Cuba, y organizaciones promotoras de la cultura afrodescendiente.

Nuestra embajadora Guisell Morales Echaverry transmitió el saludo de los Co-Presidentes de Nicaragua, enfatizando el «compromiso del Gobierno Sandinista con la Ley de Autonomía» y la protección de tradiciones de pueblos originarios.

En un video pregrabado, la líder garífuna Kensy Sambola del Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Sur agradeció a la Casa de África por «visibilizar y celebrar nuestra cultura e historia que tambor en mano, resiste, se conserva y revitaliza» . Su voz conectó directamente con la resistencia de un pueblo que lucha por preservar su identidad desde Nicaragua hasta Honduras y Belice.

La líder garífuna Kensy Sambola

Una presentación audiovisual reveló la lucha anticolonial garífuna, sus ceremonias ancestrales, su conexión con la naturaleza, saberes tradicionales y esa potente fusión de lengua, danza y tambores que constituyen herencia caribeña compartida.

La clausura fue magistral: el grupo femenino cubano Obiní Bata «descargó tambores y bailó al ritmo de Punta«, honrando la «alegría y resiliencia» de este pueblo. Así reafirmó la «profunda hermandad Cuba-Nicaragua» ante comunidades que celebran raíces comunes .