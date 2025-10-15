Nicaragua y Corea del Sur fortalecen el Taekwondo en las escuelas del país

Las autoridades del Ministerio de Educación y el representante de la embajada de Corea hicieron entrega de más de 2 mil camisetas y mil cinturones blancos, a la niñez protagonista del programa de Taekwondo Escolar de Managua y Masaya.

Taekwondo Escolar impulsa amistad y educación integral

Byoungrok Lim, encargado de negocios de la Embajada de Corea en Nicaragua, expresó la satisfacción de acompañar este esfuerzo conjunto que promueve la amistad entre ambos pueblos.

Cristhian Danilo Cerda, responsable de la dirección general de Educación Primaria del MINED, dijo que el programa de Taekwondo es parte de la educación integral, para potenciar el aprendizaje cognitivo, el desarrollo físico, emocional y en valores.

El programa de Taekwondo Escolar que se desarrolla en Managua y Masaya, integra 11 centros educativos lo que contribuye al desarrollo pleno de cada estudiante.

Las camisetas y cinturones fueron elaborados con el apoyo de la Asociación de Corea y empresas textiles coreanas en Nicaragua.



