Nicaragua y china fortalecen relaciones diplomáticas y de cooperación

Este miércoles, la Misión Diplomática de Nicaragua en Beijing sostuvo una reunión con Zhang Run, Director General del Departamento de Asuntos de Latinoamérica y el Caribe de la Cancillería China, para consolidar el apoyo mutuo y la cooperación bilateral.

Cooperación entre Nicaragua y China: un futuro compartido

Zhang Run agradeció al Gobierno de Nicaragua por la cálida bienvenida que recibió durante su visita en julio y elogió el desarrollo y la vibrante actividad económica del país.

Además, destacó el fortalecimiento de la relación política y diplomática entre ambas naciones.

Por su parte, el embajador nicaragüense, Ramiro Cruz, transmitió saludos del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo al presidente Xi Jinping y al pueblo chino.

Cruz reiteró el firme compromiso de Nicaragua con el Principio de una sola China y destacó los logros bilaterales, incluyendo la firma de una Asociación Estratégica y el memorándum de cooperación entre el FSLN y el Partido Comunista de China.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de continuar trabajando juntas para construir una «comunidad de futuro compartido para la humanidad» basada en la amistad, la solidaridad y la cooperación.



