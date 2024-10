Nicaragua visita la ciudad de Iwaki en Fukushima, Japón

La embajador de Nicaragua en Japón, la Compañera Sandy Dávila, visitó la ciudad de Iwaki en Fukushima, lugar donde nuestra Selección Nacional de Béisbol estuvo entrenando 10 días antes de ganar una histórica medalla de bronce en China.

Encuentro con el Alcalde de la ciudad de Iwaki, UCHIDA Hiroyuki

La Compañera Dávila se reunió con el Alcalde UCHIDA Hiroyuki y con varios empresarios importantes que andan interesados en invertir en Nicaragua.

Nuestra representante visitó el Centro de Educación Especial donde compartió con jóvenes con discapacidades, demostrando que el corazón nicaragüense es muy grande.

Visita a Centro de Educación Especial de Iwaki

Los japoneses quedaron tan encantados con nuestros peloteros que ya están planeando hacer un montón de actividades juntos: Desde simposios hasta intercambios estudiantiles y deportivos. Hasta están pensando en hacer un hermanamiento con una ciudad nicaragüense.

La Embajadora aprovechó cada reunión para llevar los saludos de nuestro Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y agradecer por ese recibimiento tan caluroso que le dieron a nuestra Selección Nacional.

Entre las personalidades con las que se reunió nuestra Embajadora estaban UCHIDA Hiroyuki; Director General de la empresa Maruto Group Holdings Co., LTD., ISHIYAMA Norio; Directora General del Centro Comercial AEON Iwaki, SINDOY Yuki; y el Presidente de JOKO SERVICES Co. LTD., NOSAKI Hiroyasu.

Asimismo, se reunió con el Director de la Escuela Especial de Iwaki, AKASAKA Tsuyoshi; el Presidente del Consejo de la Universidad Internacional Higashi Nippon, MIDORIKAWA Hiroshi; con el acompañamiento de ABE Shota, Promotor de intercambios deportivos entre Japón y Nicaragua, Ex Voluntario de JICA-Nicaragua y originario de Iwaki, ABE Shota.