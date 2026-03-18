Nicaragua será sede del I Congreso Internacional sobre medicina crítica en Obstetricia

Con el objetivo de fortalecer la atención especializada a las mujeres embarazadas, el Gobierno de Nicaragua desarrollará este jueves 19 de marzo el I Congreso Internacional sobre Medicina Crítica en Obstetricia: Innovación y Avances Clínicos.

Congreso Internacional en Medicina Crítica Obstétrica en Nicaragua

El evento académico busca actualizar los protocolos de respuesta ante emergencias obstétricas para garantizar decisiones oportunas que protejan la vida de la madre y del recién nacido.

La jornada contará con la ponencia de expertos internacionales de México y Ecuador, quienes junto a especialistas nicaragüenses capacitarán a más de 200 profesionales de la salud.

Entre los asistentes se encuentran ginecólogos, anestesiólogos y especialistas en medicina crítica de las distintas unidades de salud del país, enfocados en implementar las últimas innovaciones clínicas en el campo de la obstetricia de alta complejidad.

El congreso se llevará a cabo en la Casa de los Pueblos, en Managua, y forma parte de la estrategia nacional para brindar atención gratuita, integral y de alta calidad.

A través de este intercambio científico, el personal médico refuerza sus capacidades técnicas para el manejo de complicaciones críticas, consolidando el compromiso con el bienestar de las familias nicaragüenses.

