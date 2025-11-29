Nicaragua saluda a San Vicente y Las Granadinas por ejemplar jornada electoral y felicita a nuevo ministro

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua extendió su saludo al Pueblo de San Vicente y las Granadinas por la «ejemplar Jornada Electoral» que se llevó a cabo el jueves 27 de noviembre, en la que la nación caribeña eligió a sus nuevas autoridades.

El mensaje expresó un saludo especial al saliente Primer Ministro, Compañero Ralph Gonsalves, destacando su rol en el acompañamiento de los Procesos de Soberanía Nacional de los Pueblos desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Nicaragua también manifestó sus congratulaciones al Primer Ministro Electo, Hermano Godwin Friday.

El Gobierno nicaragüense ofreció su Amistad y Solidaridad al nuevo líder, reiterando la firme voluntad de unir esfuerzos en las «necesarias Luchas contra la Injusticia Climática y la Pobreza», así como en la defensa del Derecho de los Pueblos a vivir en Paz, Seguridad y Bienestar.

El mensaje concluyó ratificando la Hermandad d