Nicaragua reporta notable descenso en casos de influenza y cero contagios de leptospirosis

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana que culminó el 17 de enero destacó la disminución del 30% en los casos confirmados de Influenza, registrándose únicamente 114 personas afectadas en comparación con el periodo anterior.

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que durante la última semana no se diagnosticaron casos de Leptospirosis, manteniendo el indicador en cero y reforzando las acciones de prevención en las comunidades.

A pesar de la mejoría en los rubros anteriores, otras enfermedades vectoriales y respiratorias presentaron variaciones en sus registros.

El Dengue reportó un ligero incremento del 1%, con un total de 175 personas diagnosticadas.

En cuanto a la Neumonía, los casos presentaron un aumento del 6%, contabilizando 1,505 pacientes bajo atención médica.

Finalmente, la Malaria registró un alza del 12% en el número de casos captados, para un total de 87 diagnósticos.

