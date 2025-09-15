type here...
lunes, septiembre 15, 2025
Nicaragua

Nicaragua reporta disminución de casos de influenza, neumonía y leptospirosis

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio de Salud (MINSA) reportó una disminución en los casos de influenza, neumonía y leptospirosis durante la semana que culminó el 13 de septiembre.

Según el informe, los casos de influenza registraron una reducción del 20%, con 20 casos positivos.

De igual manera, los casos de neumonía disminuyeron un 10% en comparación con la semana anterior, con un total de 1,349 personas diagnosticadas.

Respecto a la leptospirosis, se confirmaron tres casos, uno menos que la semana pasada.

A pesar de la disminución en otras enfermedades, el dengue y la malaria presentaron un leve aumento.

Los casos de dengue se mantuvieron en una tendencia de contención con 302 personas diagnosticadas, un 2% más que la semana anterior.

Por su parte, la malaria registró un aumento del 9% en el número de casos, alcanzando los 170 casos.

