Nicaragua registra descenso del 13% en casos de Malaria durante la última semana

El Ministerio de Salud, informó que en la semana que concluyó el 10 de enero de 2026, se registró una reducción del 13% en los casos de Malaria, contabilizando un total de 78 contagios en todo el país.

Este descenso representa el dato más positivo de la jornada de vigilancia sanitaria, evidenciando el avance en el control de esta enfermedad.

En contraste con la mejoría en Malaria, otros padecimientos mostraron un comportamiento variable durante el mismo periodo.

El Dengue registró un incremento del 7%, con 173 personas diagnosticadas. Por su parte, la Leptospirosis se mantiene bajo control estricto al reportarse únicamente un caso confirmado, manteniendo la misma tendencia de la semana anterior.

Finalmente, el reporte detalla un repunte en las afecciones respiratorias, propio de la temporada.

Los casos de Neumonía aumentaron un 54%, afectando a 1,421 personas. Asimismo, la Influenza presentó el incremento más marcado con un 90%, alcanzando 163 casos confirmados.

Las autoridades de salud instaron a las familias a continuar aplicando medidas preventivas y acudir prontamente a las unidades médicas ante cualquier síntoma relacionado con estos padecimientos.

