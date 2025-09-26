Nicaragua

Nicaragua realizará V Simposio de Cirugía General para fortalecer técnicas mínimamente invasivas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el Auditorio del SILAIS de Río San Juan, el Gobierno de Nicaragua llevará a cabo el Quinto Simposio de Cirugía General mañana viernes 26 de septiembre, con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos médicos en operaciones mínimamente invasivas.

Quinto Simposio de Cirugía General en Río San Juan
Quinto Simposio de Cirugía General en Río San Juan

El encuentro se centrará en la actualización de procedimientos para tratar a pacientes con cáncer de colon, cálculos en la vesícula, obstrucciones intestinales y distintos tipos de hernias.

El simposio contará con la participación de 80 médicos especialistas y generales provenientes de 13 departamentos del país, incluyendo Nueva Segovia, Estelí, Managua, Carazo, Rivas, y las regiones de Zelaya Central y Río San Juan.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456