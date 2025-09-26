Nicaragua realizará V Simposio de Cirugía General para fortalecer técnicas mínimamente invasivas

En el Auditorio del SILAIS de Río San Juan, el Gobierno de Nicaragua llevará a cabo el Quinto Simposio de Cirugía General mañana viernes 26 de septiembre, con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos médicos en operaciones mínimamente invasivas.

Quinto Simposio de Cirugía General en Río San Juan

El encuentro se centrará en la actualización de procedimientos para tratar a pacientes con cáncer de colon, cálculos en la vesícula, obstrucciones intestinales y distintos tipos de hernias.

El simposio contará con la participación de 80 médicos especialistas y generales provenientes de 13 departamentos del país, incluyendo Nueva Segovia, Estelí, Managua, Carazo, Rivas, y las regiones de Zelaya Central y Río San Juan.

