Nicaragua realiza Primer Congreso Internacional de Oncología en Managua

Con la participación de más de 200 especialistas, entre oncólogos y personal de enfermería, este jueves se realizó en la Casa de los Pueblos, de Managua, el Primer Congreso Internacional de Oncología titulado “Nuevos Retos y Realidades”, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y atención del cáncer de mama, cervicouterino, prostático, hepático y gástrico.

La doctora Ofelia Villalobos, Ministra de Salud Nicaragüense, destacó que, gracias al Gobierno Sandinista, el país ha avanzado de forma sostenida en la atención preventiva, a través de Ferias de Salud, la construcción de Centros de Salud y los casi 80 hospitales que existen en todo el país.

“En Nicaragua, gracias al Comandante Daniel Ortega y a la Compañera Rosario Murillo, tenemos 218 clínicas Nora Astorga, donde se atiende a las mujeres para prevenir el cáncer y garantizar un cuido exacto y oportuno para ellas”, subrayó la Doctora Villalobos.

Al encuentro asistieron especialistas internacionales provenientes de México, Chile, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Ecuador quienes compartieron experiencias y nuevas metodologías para enfrentar la enfermedad.

El doctor Ariel Fariña Barrios, especialista en Radioterapia Oncológica del Instituto Oncológico de Chile, resaltó que Nicaragua es uno de los países que más ha progresado en la prevención y atención a pacientes con cáncer.

“He tenido la oportunidad de formar a cuatro radioncólogos nicaragüenses, y he visto cómo se ha mejorado en los tratamientos, incorporando mamografías, ecografías y resonancias mamarias que permiten una detección temprana del cáncer de mama. Familias nicaragüenses sentirse orgullosas de su Ministerio de Salud y de su Gobierno porque están haciendo un extraordinario trabajo para cuidar la salud de su pueblo”, destacó el doctor Ariel Fariña Barrios.

