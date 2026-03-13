Nicaragua proyecta su oferta turística en la Feria Internacional MITT 2026 en Moscú
Nicaragua fortaleció su posicionamiento en el mercado euroasiático al participar, del 11 al 13 de marzo, en la Feria Internacional de Turismo y Hotelería (MITT 2026) celebrada en Moscú, Rusia.
La delegación, conformada por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), representantes diplomáticos y la Reina Nicaragua 2025 junto a sus princesas, desarrolló una intensa agenda de promoción ante operadores y profesionales del sector global.
Durante el evento, se destacaron los principales atractivos del país, incluyendo playas, volcanes, reservas naturales y la riqueza gastronómica.
La presencia de la plataforma Reina Nicaragua permitió además proyectar la identidad cultural y tradiciones del país a través de trajes típicos, subrayando la hospitalidad y autenticidad que caracterizan al destino nicaragüense.
Esta participación en la MITT 2026 responde a la estrategia nacional de apertura hacia nuevos mercados internacionales, buscando ampliar oportunidades de inversión y fortalecer relaciones con socios estratégicos del turismo mundial.
Con estas acciones, el INTUR reafirma su compromiso de posicionar las bellezas naturales y culturales de Nicaragua ante los viajeros de todo el mundo.