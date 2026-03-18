Nicaragua promueve su oferta turística ante empresarios en Costa Rica

Con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y ampliar las oportunidades de comercialización, el Gobierno de Nicaragua, a través del INTUR y en coordinación con la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, realizó ayer 17 de marzo una exitosa presentación de país y rueda de negocios en la capital costarricense.

Presentación de Nicaragua en Costa Rica

El evento reunió a 20 empresarios de la industria turística local, entre turoperadores y agencias de viajes, quienes conocieron de primera mano la oferta de turismo de naturaleza, aventura y cultura que ofrece Nicaragua.

Durante la exposición, se destacaron proyectos estratégicos de infraestructura que potenciarán el sector, tales como la construcción de la Carretera Costanera y el desarrollo del nuevo Aeropuerto Punta Huete.

La jornada incluyó una dinámica rueda de negocios con la participación de nueve empresas nicaragüenses, entre las que destacaron Hotel El Convento, Hotel La Recolección, Hotel La Perla, Agencia Skyrizon, Transporte El Sol, Hotel Real La Merced, Hotel Holiday Inn, Interbus y la agencia Sky Travel & Tours.

Estos encuentros permitieron establecer alianzas estratégicas y generar nuevos lazos de intercambio comercial entre ambos países.

Como parte de la promoción cultural, los asistentes disfrutaron de una muestra gastronómica de platillos y dulces tradicionales nicaragüenses.

Asimismo, el INTUR entregó material promocional y suvenires representativos de nuestra identidad, como café, ron Flor de Caña, artesanías de madera de balsa y cuadros de tusa, reafirmando el posicionamiento de Nicaragua como un destino único y original en la región.

