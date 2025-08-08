Nicaragua promueve su café, tabaco y ron en Festival de Moscú

La Embajada de Nicaragua en la Federación de Rusia celebró la XV Edición del “Festival Nicaragüense Aromas y Sabores de mi Tierra”, en el marco del 46 Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

El evento, organizado con la Unión de Tabacaleros de Toda Rusia, tuvo como objetivo promover productos de exportación como el café, tabaco y ron.

El festival contó con la participación de empresarios tabacaleros y conocedores de clubes de cigarros de diversas regiones de Rusia, quienes apreciaron la alta calidad de los productos nicaragüenses.

La embajadora de Nicaragua, Alba Azucena Torres, transmitió los saludos de los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, y destacó que el festival se ha convertido en un espacio para fortalecer lazos de amistad y cooperación.

La actividad busca explorar el mercado ruso como un destino prometedor para las exportaciones nicaragüenses, atraer inversionistas y promover el turismo en Nicaragua.



