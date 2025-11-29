Nicaragua promociona su oferta turística en la FITVen 2025 en Venezuela

Nicaragua inició su participación en la 18ª Edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen), que se celebra en Carabobo del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

La Tierra de Lagos y Volcanes se presenta con una propuesta «única y original» en esta importante vitrina turística suramericana, buscando atraer visitantes, inversionistas y medios de comunicación.

La delegación nicaragüense está encabezada por la Codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Anasha Campbell, y el Cosecretario de Economía Creativa, Luis Morales.

También integran la comitiva la Embajadora Daysi Torres, representantes de Reinas Nicaragua (Grethel Gámez, Isabella Salgado y Ashly Putchie) y Jessica Picado, del Ministerio de la Juventud.

Durante la jornada inaugural, el stand de Nicaragua recibió la visita de altas autoridades venezolanas, incluyendo la ministra de Turismo, Leticia Gómez; la directora de Marca País, Daniela Cabello; y el Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

Las autoridades compartieron saludos con la delegación y transmitieron mensajes fraternos a los Copresidentes de Nicaragua.

Cada edición de la FITVen se consolida como un importante escaparate para posicionar y promover las bellezas y atractivos de Nicaragua en el mercado regional.