Nicaragua participa en reunión regional de la OIEA para fortalecer la lucha contra el cáncer

Del 23 al 27 de febrero, el Gobierno de Ncaragua, a través del Ministerio de Salud (MINSA), participa en la Primera Reunión Regional de Coordinación del Proyecto «Rayos de Esperanza».

Nicaragua impulsa tratamiento oncológico en reunión OIEA

Este encuentro, organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tiene como objetivo central avanzar en el diagnóstico del cáncer y optimizar los tratamientos de radioterapia mediante la formación técnica y alianzas estratégicas.

La iniciativa «Rayos de Esperanza» es un esfuerzo global que busca fortalecer la infraestructura y la seguridad radiológica de los países participantes.

A través de este proyecto, Nicaragua integrará procesos de control de calidad, orientación técnica avanzada y capacitación especializada, además de gestionar la provisión de equipos esenciales para la atención oncológica.

La integración de Nicaragua en este proyecto estratégico responde a una política sostenida de lucha contra el cáncer que ya muestra resultados significativos.

Nicaragua ha logrado una reducción notable de la mortalidad por cáncer cervicouterino gracias a diagnósticos tempranos.

En 2025 se realizaron más de un millón de estudios especializados en todo el territorio nacional y como parte de la prevención se impulsan campañas nacionales de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigidas a niñas de entre 10 y 11 años.

La delegación nicaragüense en este evento internacional está encabezada por el doctor Francisco Eduardo López Tenorio, médico Radio-Oncólogo del Centro Nacional de Radioterapia del MINSA.

Su participación representa un paso clave para ampliar el acceso a tratamientos modernos de radioterapia y continuar elevando la calidad de vida de las familias nicaragüenses.

