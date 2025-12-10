Nicaragua participa en reunión inaugural de Gobernanza Global en la ONU

La Delegación de Nicaragua ante la ONU participó en la Reunión Inaugural del Grupo de Amigos sobre la Iniciativa para la Gobernanza Global, propuesta por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en septiembre de 2025, en la búsqueda de avanzar hacia un orden internacional más justo, inclusivo y equitativo.

Nicaragua apoya la Iniciativa de Gobernanza Global en la ONU

El Grupo, integrado inicialmente por más de 40 estados miembros, reafirmó su compromiso de coordinar posiciones y amplificar la voz del Sur Global para apoyar la Iniciativa de Gobernanza Global.

El Embajador de China ante la ONU, Fu Cong, destacó que la iniciativa promueve la igualdad soberana, el respeto al derecho internacional y un multilateralismo genuino.

Por su parte, el Embajador y Representante Permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida, afirmó que la creación de este grupo es fundamental para fortalecer el multilateralismo y defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la no injerencia.

Hermida resaltó que la propuesta de China coincide plenamente con la visión de los Copresidentes, Comandante Daniel y compañera Rosario, y representa una oportunidad decisiva para que el Sur Global fortalezca su participación en la reforma del sistema internacional.

La reunión contó con la participación de embajadores de países como Rusia, Palestina, Kenia, Irán, Zimbabue, Venezuela y Cuba, quienes expresaron su apoyo a la iniciativa.

El Embajador Fu Cong informó que el Grupo funcionará bajo el principio del Consenso y tiene previsto realizar reuniones de alto nivel y adoptar declaraciones conjuntas sobre temas principales de las Naciones Unidas, como la Iniciativa ONU80.

Además, promoverá la cooperación entre los países del Sur Global para avanzar hacia un desarrollo sostenible más justo e inclusivo.

