Nicaragua participa en reunión global sobre seguridad agroalimentaria en Viena

El gobierno nicaragüense, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), participó en la primera reunión regional de coordinación de nuevos proyectos de cooperación técnica sobre la seguridad y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios mediante la integración de técnicas nucleares avanzadas.

Nicaragua en Viena impulsa agro con energía nuclear

El encuentro se desarrolló del 8 al 12 de junio de 2026 en la sede de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, Austria.

En este importante foro internacional, que contó con la participación de delegaciones de 18 países de la Región Latinoamericana y Caribeña, Nicaragua contribuyó al consenso y homologación de las prioridades regionales para el cuatrienio 2026-2030 en el marco del Programa de Cooperación Técnica.

La participación de la delegación nicaragüense permitirá al país continuar fortaleciendo de manera directa las capacidades de diagnóstico de los laboratorios oficiales, optimizar los sistemas de protección fitosanitaria, mejorar los controles de salud animal y elevar los estándares de seguridad alimentaria en beneficio de las familias.

