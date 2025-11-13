Nicaragua participa en Panamá en el I Foro Internacional de Economía Circular

La Embajada de Nicaragua en Panamá, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, asistió al I Foro Internacional de Economía Circular, celebrado en Ciudad de Panamá por invitación del Ministerio de Ambiente del país istmeño.

Nicaragua impulsa la economía circular en Panamá

El foro reunió a expertos, académicos, organismos internacionales y representantes gubernamentales con el objetivo de debatir sobre los avances, desafíos y oportunidades que ofrece la economía circular como una herramienta clave para el desarrollo sostenible, la gestión eficiente de los recursos y la generación de empleo verde.

El evento fue inaugurado por el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

El Embajador de Nicaragua, compañero Carlos Midence, saludó en nombre del Buen Gobierno Sandinista al ministro panameño durante la ceremonia de apertura.

Con su participación, Nicaragua ratifica su compromiso con el fomento de la economía circular, el cuido al medio ambiente y la Madre Tierra.

El Buen Gobierno ha implementado políticas públicas que impulsan un Modelo de Desarrollo Humano, Justo, Innovador y Sostenible en armonía con la Naturaleza.

Este modelo favorece la optimización de recursos mediante la reutilización, reparación, renovación y el reciclaje, creando un ciclo en el que los desechos se transforman en nuevos recursos.



