Nicaragua participa en XXVII Reunión Anual sobre la Prohibición de Armas Químicas, en La Haya

Este miércoles dio inicio en La Haya la “XXVII Reunión Anual de Autoridades Nacionales para la aplicación de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas” (CAQ).

La Haya acoge reunión sobre armas químicas OPAQ

El encuentro, organizado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), fue inaugurado por su director general, el Embajador Fernando Arias.

La reunión congrega a más de 200 representantes de 140 países estados parte de la CAQ, así como a organizaciones internacionales clave como la INTERPOL y varias oficinas de las Naciones Unidas.

El objetivo principal es abordar temas cruciales relacionados con la cooperación, el fortalecimiento de capacidades técnicas, la evaluación de necesidades de asistencia y la implementación de buenas prácticas en Seguridad y Protección Química a nivel global.

En representación del Gobierno de Nicaragua, participa el compañero Carlos José Navas Espinoza, director para Asuntos de Desarme y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Ministerio de Defensa.



