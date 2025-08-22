Nicaragua participa en la X Reunión de Ministros del Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este

La Ministra Asesora para Políticas y Relaciones Internacionales, Alba Azucena Torres, representó a Nicaragua en la X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), que se celebró del 20 al 22 de agosto en Ulán Bator, la capital de Mongolia.

Durante el encuentro, la representante nicaragüense subrayó la importancia de estos espacios para fortalecer la cooperación en ámbitos como el social, cultural, económico y tecnológico.

La reunión, codirigida por Mongolia y República Dominicana, culminó con la adopción de la «Declaración de Ulán Bator», un documento que define la visión futura de la cooperación bilateral.

Adicionalmente, la Ministra Torres sostuvo una reunión bilateral con la Ministra Principal de Singapur, señora Sim Ann, en la que ambas partes reafirmaron las sólidas relaciones diplomáticas entre sus países.