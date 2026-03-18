Nicaragua participa en la 73va Reunión Ordinaria del CIRSA en Guatemala

El Gobierno de Nicaragua, representado por el compañero Ricardo Somarriba Reyes, Director Ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), participó los días 17 y 18 de marzo en la 73.ª Reunión Ordinaria del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), celebrada en la República de Guatemala.

Nicaragua presente en la Reunión del CIRSA

Durante el encuentro, la delegación nicaragüense transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo.

En su intervención, Nicaragua reiteró la disposición de colaborar estrechamente con las naciones de la región para fortalecer las capacidades técnico-científicas y compartir experiencias exitosas en la protección del patrimonio agropecuario ante alertas fitozoosanitarias y riesgos de enfermedades emergentes.

Como parte de la agenda, se participó en el protocolo de traspaso y juramentación de la Presidencia Pro-Tempore del comité, la cual fue entregada por Belice a la ingeniera María Fernanda Rivera Dávila, Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, quien asumirá el cargo para el periodo actual.

La sesión contó con la asistencia de Ministros de Agricultura, Secretarios de Estado y autoridades de sanidad agropecuaria de Centroamérica, Belice, México, Panamá y República Dominicana.

También estuvo presente el Director Ejecutivo del OIRSA, quien fungió como Secretario del Comité Internacional para coordinar acciones contra las amenazas que restringen el comercio internacional.

