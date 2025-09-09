Nicaragua participa en Conferencia de Ciencia y Tecnología en Austria

Una delegación de Nicaragua, a través de su Misión Permanente en Austria, está participando en la Conferencia de Ciencia y Tecnología (SnT2025), organizada por la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN), la cual se celebra del 9 al 12 de septiembre.

La conferencia fue inaugurada por el secretario ejecutivo de la Organización, doctor Robert Floyd, con un mensaje enfocado en la «gente, tecnología y responsabilidad, unidos para cumplir con una causa noble».

El evento reúne a más de 1,000 científicos, tecnólogos, académicos y delegados de diversos sectores, incluyendo la diplomacia científica y los medios de comunicación.

Como estado parte, Nicaragua participa para conocer los avances científicos y la cooperación que se ofrecen para apoyar las necesidades nacionales, y para enmarcar objetivos que promuevan la universalización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT).

La delegación de Nicaragua está representada por el Ministro Consejero de la Embajada en Austria, Francisco Somarriba.