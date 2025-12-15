Nicaragua participa en Ceremonia Anual del Cuerpo Diplomático con el Presidente de Italia

La Embajada de Nicaragua en Italia formó parte de la tradicional Ceremonia de Saludo de Fin de Año ofrecida por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, al Cuerpo Diplomático acreditado en el país europeo.

Nicaragua reafirma su amistad con Italia en ceremonia oficial

El evento, considerado uno de los más importantes del calendario protocolario italiano, se llevó a cabo en el prestigioso Salón de los Coraceros del Palacio del Quirinal, reuniendo a autoridades del Estado italiano, representantes institucionales y embajadores de diversas naciones.

Durante su discurso, el presidente Mattarella enfatizó la importancia del multilateralismo y el respeto al derecho internacional como pilares fundamentales para la convivencia global.

Subrayó que desafíos como la creciente competencia por el control de recursos estratégicos requieren cooperación y reglas compartidas, vinculando intrínsecamente la paz, el desarrollo y la sostenibilidad.

En representación del Gobierno de Nicaragua, la Embajadora Mónica Robelo transmitió al Presidente italiano un saludo fraterno y los mejores deseos de Paz, Prosperidad y Hermandad para el Año Nuevo, en nombre del Comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera Rosario Murillo y el pueblo nicaragüense.

La Embajadora Robelo reafirmó, asimismo, la disposición del Gobierno de Nicaragua para seguir fortaleciendo las relaciones de amistad, cooperación y diálogo constructivo con la República Italiana.

La ceremonia culminó reafirmando el compromiso colectivo de las naciones representadas de trabajar por la paz, la solidaridad y un orden internacional más justo.

