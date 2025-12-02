Nicaragua participa en avistamiento de aves y promueve Biodiversidad en la FITVEN 2025

La República de Nicaragua, representada por el compañero Yuri Aguirre, Especialista Nacional de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), participó en una serie de actividades de avistamiento de aves en el marco de la Décima Octava Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVEN 2025).

Nicaragua destaca en FITVEN 2025 con avistamiento de aves

El propósito de los avistamientos fue la elaboración de listados de aves y la contribución al conocimiento de la biodiversidad venezolana.

El delegado nicaragüense también buscó obtener fotografías de especímenes para participar en un concurso fotográfico.

Las jornadas de observación se realizaron en distintos puntos de interés en los estados de Caracas, Carabobo y Falcón, incluyendo: El Parque Nacional Waraira Repano de Caracas, donde se observaron aves de las tierras altas venezolanas; y el Refugio de Vida Silvestre Cuare del estado de Falcón, donde se pudo apreciar una variedad de aves, incluyendo el Flamenco Caribeño.

También se realizó la observación en la Bahía de Patanemo, ubicada en la ciudad de Puerto Cabello.

En esta actividad de disfrute y estudio de la naturaleza, participaron observadores de aves y fotógrafos de vida silvestre de varios países, incluyendo Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia y Alemania.

El Especialista de Nicaragua también asistió a la FITVEN 2025, donde se llevó a cabo la premiación del concurso de fotografía y se presentó un libro para colorear dirigido a los niños de Venezuela.