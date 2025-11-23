Nicaragua participa en 25° Encuentro Internacional de Educación Inicial celebrado en México

El Gobierno de Nicaragua participó en el 25° Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar titulado «Construyendo futuros: innovación y desarrollo integral en la primera infancia», organizado por la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex-parlamentarios por la Primera Infancia, que se celebró en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.

Gobierno de Nicaragua participa en encuentro hemisférico sobre educación inicial donde se expusieron políticas de atención a la primera infancia

Este evento reunió a autoridades educativas de diferentes naciones del continente para discutir los avances y desafíos en la atención a los niños en sus primeros años de vida.

En el panel «Políticas para el futuro: Desafíos y avances de la Educación Temprana Latinoamericana», la Compañera Mendy Arauz, Ministra de Educación de Nicaragua, compartió los avances, logros y desafíos en la atención integral a la primera infancia, que bajo la conducción de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, se han implementado en el país.

Nuestra funcionaria expuso ante representantes de múltiples naciones las estrategias que Nicaragua ha desarrollado para fortalecer la educación en los primeros años de vida de los niños.

Delegaciones de 30 países intercambiaron experiencias y realizaron visitas a diferentes programas dirigidos a la niñez desde diversas iniciativas y Centros de Desarrollo Infantil establecidos en la región de Monterrey. Estas visitas permitieron a los participantes conocer de primera mano diversas metodologías y enfoques aplicados en la educación temprana.

El evento reunió a educadores, especialistas, investigadores, científicos y autoridades educativas de diversos países, con el objetivo de reflexionar sobre los avances más recientes en torno a las ciencias para el desarrollo infantil temprano.

Este espacio de diálogo permitió el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas y políticas públicas orientadas a garantizar el desarrollo integral de los niños en sus primeros años.

El Senador y Maestro Alberto Anaya reiteró sus saludos a los Copresidentes de Nicaragua, enfatizando su admiración a los avances realizados en el país centroamericano.

El legislador mexicano expresó su voluntad de contribuir con programas de formación, intercambios e investigación dirigido a maestros y maestras nicaragüenses, como parte de la cooperación educativa entre ambas naciones.