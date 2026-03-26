Nicaragua participa como invitada de honor en Foro Financiero del Sur Global en Beijing

Una delegación de alto nivel del Gobierno de Nicaragua participó este 25 de marzo de 2026 en el “Foro de Financieros del Sur Global”, evento organizado por la Agencia de Noticias Xinhua.

Delegación Nicaragüense en Foro Financiero Global

La plataforma busca establecer mecanismos de financiación para proyectos que beneficien a países en vías de desarrollo, bajo un modelo de cooperación multipolar y solidario.

Durante el encuentro, el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Erwin Ramírez, destacó que la relación entre China y Nicaragua es un referente de colaboración estratégica.

Asimismo, reiteró el compromiso de la nación con el principio de «Una Sola China» y la voluntad de trabajar en la creación de un sistema financiero internacional más justo, equitativo y representativo para las economías emergentes.

La delegación nicaragüense, integrada también por representantes de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (SPIEX) y la Embajada de Nicaragua en China, compartió espacios con autoridades de Beijing, académicos y directivos de instituciones financieras internacionales.

Este Foro se constituye como una plataforma de financiación para Proyectos que benefician a los Pueblos de los Países en Vías de Desarrollo, en línea con las Iniciativas Globales presentadas por el Compañero Presidente Xi Jinping, para la construcción de un Mundo Multipolar, Equitativo y de Beneficio Mutuo, basado en el Respeto, la No Intervención y la Solidaridad entre Pueblos.

