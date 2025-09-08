Nicaragua organiza Primer Encuentro Internacional de Sanidad Bovina

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Nicaragua será la sede del primer Encuentro Internacional de Sanidad Bovina.

El evento, organizado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, contará con la participación de autoridades oficiales en sanidad animal de países de Centroamérica, Belice, México, Panamá y República Dominicana.

Nicaragua ha sido reconocida a nivel regional por su capacidad técnica, sus modernos laboratorios de diagnóstico y sus avanzados sistemas de vigilancia epidemiológica.

Durante el encuentro, los especialistas compartirán experiencias con el objetivo de armonizar estrategias regionales para la prevención, control y diagnóstico de enfermedades en el ganado bovino.

